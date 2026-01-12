Бразилският рекордьор Густаво Бусато си тръгна от ЦСКА след 204 мача

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА се разделя с бразилския вратар Густаво Бусато. Двете страни прекратяват договора по взаимно съгласие, съобщиха "червените".

"Густаво Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на нашия клуб – общо 204. Дебютът му за ЦСКА е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 г. печели купата на България. През последните 6 години и половина Бусато спечели уважението и признателността на всички, които са свързани с „армейската" футболна идея.

ЦСКА благодари на Густаво Бусато за всеотдайността и професионализма, които винаги е демонстрирал. Желаем му много бъдещи успехи на футболния терен, здраве и семейно щастие!", обявиха от ЦСКА.