ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

Времето София -8° / -8°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22076370 www.24chasa.bg

Лошото време изнерви играчите на ЦСКА

4668
Футболистите на ЦСКА вече тренират при доста добри условия в Турция преди пролетния полусезон. СНИМКА: КЛУБЕН САЙТ

Бурята в Анталия в неделя изнерви малко играчите на ЦСКА, които трябваше да постоят на летището в Истанбул, за да пристигне самолетът за връзката им към курорта.

Всичко обаче бе наред в понеделник, когато бе първата тренировка на тима. Тя се проведе при слънчево време и температура от 16 градуса, както и перфектен терен.

Първото занимание премина под ръководството на кондиционния треньор Ивайло Младенов, като бе наблегнато на физическата подготовка. Младенов е национален рекордьор в скока на дължина, а през уикенда дъщеря му покри норматив за участие на световно за девойки на троен скок.

В същото време от клуба официално обявиха раздялата с рекордьора си по мачове за чужденец Густаво Бусато. Бразилският вратар има невероятните 204 мача за “червените”.

Бусато категорично отказал да остане като треньор в школата на клуба и ще се опита да си намери отбор, най-вероятно в родината си. Той стана излишен, след като Христо Янев предпочете да работи отново с Димитър Евтимов, който се завърна при “червените” и замина с тях на лагера в Турция.

Първата контрола на тима в сряда ще бъде от 16,30 часа срещу полския “Пиаст” (Гривице).

Футболистите на ЦСКА вече тренират при доста добри условия в Турция преди пролетния полусезон. СНИМКА: КЛУБЕН САЙТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново