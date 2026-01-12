Лошото време изнерви играчите на ЦСКА

Бурята в Анталия в неделя изнерви малко играчите на ЦСКА, които трябваше да постоят на летището в Истанбул, за да пристигне самолетът за връзката им към курорта.

Всичко обаче бе наред в понеделник, когато бе първата тренировка на тима. Тя се проведе при слънчево време и температура от 16 градуса, както и перфектен терен.

Първото занимание премина под ръководството на кондиционния треньор Ивайло Младенов, като бе наблегнато на физическата подготовка. Младенов е национален рекордьор в скока на дължина, а през уикенда дъщеря му покри норматив за участие на световно за девойки на троен скок.

В същото време от клуба официално обявиха раздялата с рекордьора си по мачове за чужденец Густаво Бусато. Бразилският вратар има невероятните 204 мача за “червените”.

Бусато категорично отказал да остане като треньор в школата на клуба и ще се опита да си намери отбор, най-вероятно в родината си. Той стана излишен, след като Христо Янев предпочете да работи отново с Димитър Евтимов, който се завърна при “червените” и замина с тях на лагера в Турция.

Първата контрола на тима в сряда ще бъде от 16,30 часа срещу полския “Пиаст” (Гривице).

