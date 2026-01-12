Конте за съдиите: Срам!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на “Наполи” Антонио Конте отново блесна под светлините на прожекторите, но не с добро. Спецът показа буйния си нрав и пиперлив език в дербито с “Интер” и бе изгонен с червен картон от скамейката.

А причината - нахвърли се върху четвъртия съдия и започна да му крещи: “Срам! Трябва да се срамувате от себе си”.

Иначе двубоят завърши без победител - 2:2, и така битката за титлата в Италия продължава да бъде завързана.

Действията на Конте накараха най-големия вестник “Гадзета дело Спорт” да направи обстоен анализ на взаимоотношенията между треньора и “любимите” му рефери.

“Треньорът многократно е правил изблици на гняв по време или след мачове, които са станали печално известни”, пише изданието.

В Италия припомнят още, че от 15 години спецът винаги има пререкания с реферите. Не само в серия “А”, но и в Англия, където бе начело на “Челси”.

