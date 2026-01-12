“Юнайтед” със 100-годишен антирекорд

Падението на някогашния гранд “Манчестър Юнайтед” продължава с пълна сила. “Червените дяволи” загубиха и последния си реален шанс за трофей през този сезон, след като отпаднаха още в третия кръг на купата на Англия. 20-кратният първенец във Висшата лига загуби 1:2 от “Брайтън”. Това означава, че за цялата настояща кампания “червените дяволи” ще изиграят общо 40 мача - най-ниската бройка за тима за един сезон от 1914/15 година. 38 от срещите са от Висшата лига. По един двубой манчестърци имат за купата на страната и за купата на лигата, където също отпаднаха още през август от “Гримзби”.

