“Левски” се отказа от една от трансферните си цели. Става дума за нападателя Валентин Серебе.

Роденият в Кот д'Ивоар футболист бе в списъка на предводителя на “сините” Хулио Веласкес за евентуален нов на “Герена”. Но в последните дни лидерът в Първа лига стопира разговорите с представителите на играча и неговия клуб “Балкани” от Косово, научи “24 часа”.

23-годишният таран изпрати невероятна есен в Косово. С екипа на “Балкани” той се разписа 13 пъти в 16 срещи от първенството. Серебе е висок 181. Играе с десен крак. Бърз е, а на всичкото отгоре играе отлично с глава.

Една от трансферните цели на “Левски” е запознат и перфектно с футбола на Балканите. Освен в Косово играчът от африканската страна носи екипа и на румънски тимове.

Една от вероятните причини за окончателния отказ на столичани от Серебе е цената му. Сайтът transfermarkt оценява футболиста на 600 хил. евро. Но едва ли косоварите ще се разделят с тази сума с голмайстора си. Друг от възможните сценарии пък е ръководството на “сините” да е намерило друг таран, който да свърши на отбора по-голяма работа.

Както е известно, “Левски” е единственият отбор в борбата за титлата у нас, който още не е представил ново попълнение. Едва след привличането на нов нападател, “сините” ще продадат Борислав Рупанов. Интерес към младежкия национал, който в повечето случаи е резерва на “Герена”, има от няколко клуба. Лидерът в Първа лига обаче със сигурност няма да пусне 21-годишния футболист, ако не му е намерил заместник, който да е конкуренция на Мустафа Сангаре. Освен таран “сините” се оглеждат за халф и бранител, както вече писахме. Очаква се новите в “Левски” да започнат да пристигат най-рано в края на тази седмица.

Днес пък “сините” ще изиграят първата си контрола от лагера в Турция.

В същото време стана ясно, че двубоят за суперкупата на България между “Левски” и шампиона “Лудогорец” ще се играе на 3 февруари в доста необичаен час за зимата - 18 часа.

Иначе в “синия” клуб се завърнаха двама бивши футболисти и любимци на феновете. Става дума за Владимир Гаджев и Георги Сърмов.

Двамата започват работа в клуба като скаути към академията на столичани.