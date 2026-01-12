Футболни легенди от България и Турция излизат на благотворителен мач на Колежа в Пловдив

Събитието е организирано от фондация "Национали 94"

Футболните легенди на България и Турция ще излязат на стадион "Христо Ботев" в Пловдив на благотворителен мач, набраните средства от който ще отидат за ремонта на дома за деца "Рада Киркович". Събитието е организирано от фондация "Национали 94", в която членуват Борислав Михайлов, Христо Стоичков, Красимир Балъков и други футболисти от златното поколение. Целта й е да подпомага хора в неравностойното положение. До момента фондация „Национали 94" е дарила апарат за отваряне на гръден кош на детската кардиология, компресивни облекла за 80 души, пострадали от пожара в дискотеката в Кочани, 10 000 лева за деца на загинали служители на МВР, подпомогнала е и медицинските грижи за Златко Янков и Ивайло Андонов.

Очаква се мачът между ветераните да се състои на 10 юни т. г. - само ден преди датата на квалификационната срещу между отборите на България и Турция през 1997 г. Община Пловдив ще отпусне 120 000 лв. за организацията на събитието.