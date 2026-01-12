ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

Националите по бокс се събират за първи лагер през годината

Базата на Белмекен

Националният ни отбор по бокс за мъже започва от днес подготовката си за новата година. Старши треньорът Жоел Арате и неговият екип ще водят занимания на базата в „Дианабад" до 18 януари. Ден по-късно водещите ни имена ще поемат към Белмекен, където ще се проведе и най-важната част от подготовката за първата половина от годината. Очаква се на лагера да се съберат близо 20 боксьори, сред които и водещите ни имена в последните години – Рами Киуан (световен вицешампион, европейски шампион) и Радослав Росенов (4-кратен носител на Купа „Странджа", 4-кратен европейски шампион за мъже до 23 години и бронзов медалист от СП).

Първият голям тест пред националите е Купа „Странджа". Турнирът ще се проведе от 23 февруари до 1 март в зала „София". По традиция той ще се очертава да е изключително оспорван и да събере водещи имена от цял свят. Купа „Странджа" ще даде отправна точка по пътя към Европейското първенство за мъже и жени. България ще организира шампионата от 15 до 26 септември в „Асикс Арена" в София.

