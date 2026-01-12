"Реал" уволни Шаби Алонсо след провала за суперкупата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вестник "Марка" се оказа абсолютно прав в прогнозата си, че при загуба във финала за суперкупата на Испания от "Барселона" треньорът на "Реал" вече няма да се казва Шаби Алонсо.

Преди малко мадридският гранд официализира уволнението на бившия си халф.

Алонсо, който изкара едва 232 дни начело на "Реал", след като бе привлечен от германския "Байер" (Леверкузен).

Той ще бъде заменен от Алваро Арбелоа. Бившият защитник и юноша на "Реал" досега водеше втория му състав.

"Реал" обявява, че работата на Шаби Алонсо като треньор на тима е прекратена по взаимно съгласие. Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на клуба, защото е легенда на "Реал" (Мадрид) и винаги е представлявал ценностите ни.

"Реал" (Мадрид) винаги ще бъде неговият дом. Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и отдадеността им през това време и им желае късмет в тази нова глава от живота им", се казва в съобщението на испанския гранд.

Още от началото на престоя си Алонсо влезе в конфликт с капризната бразилска звезда Винисиус, а след това се появиха информации и за дрязги с други водещи играчи.

Той оставя "Реал" на 4 точки от лидера в Примера дивисион "Барселона".