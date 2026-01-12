Пламен Константинов и Мони Николов измъкнаха 3:2 срещу последния в Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Последният в Суперлигата на Русия МГТУ (Москва) измъчиха здраво Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с националния ни разпределител Мони Николов видя много зор, но успя да победи последния в руския волейболен елит МГТУ след 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10) в мача от 18-ия кръг, игран в Москва.

19-годишният българин записа ниските за стандарта си 3 точки (1 ас, 1 блок).

Така "Локомотив" продължава да е втори във временното класиране с 15 победи, 3 загуби и 44 точки.

Лидер е шампионът "Зенит" (Казан) с 8 16/1/45.

Третият "Зенит" (Санкт Петербург) има показатели 14/4/43.