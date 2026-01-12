Роналдо си вкарва, "Ал Насър" си пада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Навършващият на 5 февруари 41 години Кристиано Роналдо продължи да преследва лелеяната кота от 1000 гола, но това стана при ново поражение на неговия "Ал Насър".

Тимът на португалската мегазвезда падна 1:3 при гостуването на лидера в Саудитска Арабия "Ал Хилал" и вече изостава на 8 точки от него на втората позиция. А иначе "Ал Насър", с който Роналдо вече 3 години не е спечелил нищо, стартира сезона с 10 победи. Последва реми и 3 загуби.

Кристиано даде аванс на гостите в 42-ата минута след асистенция на Кингсли Коман. Това беше попадение №959 за него.

Салем ал Даусари (57-дузпа) изравни.

Малко след това вратарят на "Ал Насър" Науаф ал Акиди беше изгонен.

Домакините направиха пълен обрат в 81-ата минута чрез Мохамед Кано. Крайния резултат оформи Рубен Невеш от дузпа в добавеното време.