Наградиха извадените от ранглистата на ФИФА рефери

Извадените от ранглистата на ФИФА рефери Никола Попов и Драгомир Драганов са били всъщност наградени от съдийската комисия на БФС. Те са останали в тази за ВАР, което означава, че пак ще получават наряди в швейцарски франкове, вместо да се потят на терена.

България има петима съдии в тази ранглиста, като другите двама са Волен Чинков и Георги Кабаков. Единственото ново име е на Димитър Димитров, който заема мястото на извадения Васимир Ел-Хатиб.

Радослав Гиджинов, който от новия сезон ще е в първа група на ранглистата на УЕФА, ще може само да ръководи мачове, както и новите имена при международните рефери Васил Минев и Мартин Великов.

Драганов и Попов бяха извадени от ранглистата, след като дълги години се задържаха в най-ниската втора група без никакви шансове за издигане.

Доста проблемно е и оставането на Георги Кабаков в първа група, след като той на 22 февруари става на 40 години и едва ли УЕФА ще го вдигне в категория “елит”.

Попов и Драганов почти не получаваха мачове през последните сезони, но сега нарядите им дори са по-сигурни, при положение че Кабаков и Гидженов ще имат такива. За всеки двубой в Европа са нужни двама на ВАР. Отделно четвъртите рефери се избират също от ранглистата, но по усмотрение на БФС може да бъдат пратени и други.

Реално България не е имала съдия в категория “елит” от времето на Атанас Узунов. А без нея почти нямаш шанс да участваш на голямо първенство - европейско или световно.

В момента 35 арбитри от Европа имат този статут, като доста от балканските държави също имат представители. От Босна и Херцеговина е Ирфан Пелито, от Румъния е Ищван Ковач, прочут у нас с неуспешния опит на “Левски” да му прехвърли вината за нелепата загуба от малтийския “Хамрун Спартанс” в евротурнирите, от Сърбия е Сърджан Йованович и от Турция е Халил Умут Мелер. Родината на президента на УЕФА Александър Чеферин Словения има дори двама представители - Раде Обренович и Славко Винчич, но в Любляна, ако кажеш, че са балканци, няма да те приемат добре.

В първа група също не сме добре представени, след като Албания и Сърбия също имат двама арбитри като нас, гърците са вече с трима, колкото имат и румънците,

Така, както “24 часа” вече писа, за пореден път България няма да има представител при арбитрите на световното първенство това лято, като паузата е вече доста сериозна, след като последният ни съдия бе Богдан Дочев през далечната 1986 г. На европейско последният ни представител бе Иван Леков при асистентите преди повече от четвърт век.

При дамите нямаме все още реферки, които да са получили тапия за международен ВАР, въпреки че много от тях са в тази роля на мачовете от елитната ни група. Както е известно, там имаме цели три съдийки, които са в първа група - Християна Гутева, Галя Ечева и Кристияна Георгиева.

