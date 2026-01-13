Български национал финализира трансфера си в "Пиза"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Росен Божинов е преминал задължителните медицински изследвания преди финализирането на трансфера си в италианския елитен "Пиза", съобщава Quotidiano.

„Росен Божинов пристигна вчера следобед в Италия. Българският защитник кацна в Болоня, където премина медицинските изследвания. Роденият през 2005 година футболист е очакван днес в Пиза, за да подпише договор до 2030 година", пише изданието.

Според различни информации "Пиза" ще заплати 5 милиона евро плюс бонуси на "Антверп" за правата на българския централен защитник, който ще се превърне във втория най-скъп играч в клубната история след нигерийския нападател Рафиу Дуросинми, когото италианците закупиха за 9 милиона евро от чешкия "Виктория" (Пилзен) през миналата седмица.

Росен Божинов, който на 23 януари ще навърши 21 години, беше привлечен в белгийския клуб преди 18 месеца от ЦСКА 1948 срещу 500 хиляди евро. Бранителят, който има три мача за националния отбор на България, е твърд титуляр в състава на "Антверп" през този сезон със 17 мача и 1 гол.