Жоао Кансело мина медицински прегледи в "Барселона"

Португалският национал Жоао Кансело премина медицински прегледи в "Барселона", след като се съгласи на трансфер под наем от саудитския отбор "Ал Хилал". Кансело ще подпише договор с каталунците и ще бъде представен на медиите днес.

Това ще бъде вторият престой на португалския защитник в лидера в Ла Лига, след като той бе под наем от "Манчестър Сити за кампанията 2023-24. 31-годишният футболист може да направи повторния си дебют в първенството за "Барселона" този сезон срещу Реал Сосиедад в неделя.

Кансело е отказал оферта от друг негов бивш клуб - "Интер Милано", за да се присъедини към испанския гранд.