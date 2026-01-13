ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Би Би Си иска отхвърляне на иска за клевета на Тръ...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22079326 www.24chasa.bg

Жоао Кансело мина медицински прегледи в "Барселона"

1072
Жоао Кансело Снимка: Инстаграм

Португалският национал Жоао Кансело премина медицински прегледи в "Барселона", след като се съгласи на трансфер под наем от саудитския отбор "Ал Хилал". Кансело ще подпише договор с каталунците и ще бъде представен на медиите днес.

Това ще бъде вторият престой на португалския защитник в лидера в Ла Лига, след като той бе под наем от "Манчестър Сити за кампанията 2023-24. 31-годишният футболист може да направи повторния си дебют в първенството за "Барселона" този сезон срещу Реал Сосиедад в неделя.

Кансело е отказал оферта от друг негов бивш клуб - "Интер Милано", за да се присъедини към испанския гранд.

Жоао Кансело
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново