"Париж" детронира ПСЖ за купата на Франция

ФК "Париж" изненадващо елиминира градския си съперник "Пари Сен Жермен" от турнира за купата на Франция. Дебютиралият рез този сезон в елита столичен отбор спечели с 1:0 на "Парк де Пренс" и се класира за осминафиналите, детронирайки актуалния носител на трофея.

Единствения гол вкара Жонатан Иконе в 74-ата минута.

Това бе втора среща между двата отбора от Париж в рамките на 8 дни, като ПСЖ се наложи с 2:1 в началото на годината в шампионатния мач от Лига 1, но сега ФК "Париж" взе реванш.

Брадли Баркола и Усман Дембеле имаха чисти ситуации за гол за ПСЖ, а три минути преди края удар на Заир-Емери срещна гредата.