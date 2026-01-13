ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Би Би Си иска отхвърляне на иска за клевета на Тръ...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22079363 www.24chasa.bg

"Париж" детронира ПСЖ за купата на Франция

1504
Защитникът на "Париж" Тибо Де Смет се опатва да спре Усман Дембеле от ПСЖ в мача за купата на Франция. Снимка: Ройтерс

ФК "Париж" изненадващо елиминира градския си съперник "Пари Сен Жермен" от турнира за купата на Франция. Дебютиралият рез този сезон в елита столичен отбор спечели с 1:0 на "Парк де Пренс" и се класира за осминафиналите, детронирайки актуалния носител на трофея.

Единствения гол вкара Жонатан Иконе в 74-ата минута.

Това бе втора среща между двата отбора от Париж в рамките на 8 дни, като ПСЖ се наложи с 2:1 в началото на годината в шампионатния мач от Лига 1, но сега ФК "Париж" взе реванш.

Брадли Баркола и Усман Дембеле имаха чисти ситуации за гол за ПСЖ, а три минути преди края удар на Заир-Емери срещна гредата.

Защитникът на "Париж" Тибо Де Смет се опатва да спре Усман Дембеле от ПСЖ в мача за купата на Франция. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново