Национал на Панама си тръгна от Враца

"Ботев" (Враца) прекрати по взаимно съгласие договорните си отношения с панамското ляво крило Ромееш Ивей, съобщиха от клуба.

31-годишният Ивей пристигна на стадион "Христо Ботев" през лятото със свободен трансфер от "Спартак" (Варна). Той записа 16 мача без гол за "зелените" през есента.

Офанзивният футболист играе в българския футбол от пролетта на 2021 година, когато премина в "Етър. За великотърновци той записа 40 двубоя с 4 гола и 8 асистенции, след което през лятото на 2022 година премина в "Спартак", за който отбеляза 11 гола и даде 18 асистенции в 84 срещи.

Ивей има два мача в националния отбор на Панама.