След 15 месеца без гол, бивш германски национал избяга в САЩ

Нападателят на РБ "Лайпциг" Тимо Вернер ще продължи кариерата си в MLS лигата, съобщава трансферният спец Фабрицио Романо.

Германският нападател е готов да започне нова глава в "Сан Хосе Ърткуейкс". Вернер напуска Лайпциг и ще подпише с американския отбор през следващите дни, след като вече е постигнато устно споразумение", написа Романо.

Вернер записа три участия за "Лайпциг" този сезон, но не успя да отбележи. Преди това той игра под наем в Тотнъм, където също не успя да отбележи в 18 мача миналия сезон.

29-годишният нападател не е вкарвал гол в официален мач от 1 месеца. Това се случи на 30 октомври 2024 г. по време на престоя му под наем в "Тотнъм" в мач от купата на лигата срещу "Манчестър Сити", завършил 2:1 за "шпорите". През януари 2025 г. той получи контузия в подколенното сухожилие, която ограничи участията му до края на сезона.

Вернер има 57 мача и 24 гола за националния отбор на Германия, за който не е играл вече три години.