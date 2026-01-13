"Арда" уреди 4 контроли в Турция

Отборът на "Арда" заминава за Турция на 18-ти януари, където ще се проведе

втората част от зимната подготовка. Там играчите на Александър Тунчев ще

имат 4 контролни срещи. На 20-ти януари срещу украинския първодивизионен

"Кудривка", на 23-ти срещу полския "Вечиста Краков", на 26-ти януари срещу

руския УФА и на 29-ти с узбекистанския "Нефтчи Фаргона". Часовете и

терените, на които ще се играят срещите ще бъдат обявени допълнително.

На 15-ти януари "Арда" ще изиграе контрола с "Левски" Карлово от 11:30 в

Брацигово, като по този начин ще приключи първата част от подготовката.