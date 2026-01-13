ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нефтохимик" махна световния вицешампион Франческо Кадеду

Франческо Кадеду Снимка: Startphoto.bg

Волейболният "Нефтохимик" махна италианския си наставник Франческо Кадеду (световен вицешампион с България като помощник на сънародника си Джанлоренцо Бленджини), като следствие на домакинската загуба с 0:3 от "Левски" в първия мач за годината.

Политкоректно двете страни се разделят по взаимно съгласие. Клубът благодари на италианския специалист за работата му и му желае здраве и успехи за в бъдеще, съобщиха бургазлии на официалната си страница.

До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.

Франческо Кадеду

