"Нефтохимик" махна световния вицешампион Франческо Кадеду

Волейболният "Нефтохимик" махна италианския си наставник Франческо Кадеду (световен вицешампион с България като помощник на сънародника си Джанлоренцо Бленджини), като следствие на домакинската загуба с 0:3 от "Левски" в първия мач за годината.
Политкоректно двете страни се разделят по взаимно съгласие. Клубът благодари на италианския специалист за работата му и му желае здраве и успехи за в бъдеще, съобщиха бургазлии на официалната си страница.
До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.