"Нефтохимик" махна световния вицешампион Франческо Кадеду

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният "Нефтохимик" махна италианския си наставник Франческо Кадеду (световен вицешампион с България като помощник на сънародника си Джанлоренцо Бленджини), като следствие на домакинската загуба с 0:3 от "Левски" в първия мач за годината.

Политкоректно двете страни се разделят по взаимно съгласие. Клубът благодари на италианския специалист за работата му и му желае здраве и успехи за в бъдеще, съобщиха бургазлии на официалната си страница.

До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.