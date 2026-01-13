ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Би Би Си иска отхвърляне на иска за клевета на Тръ...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22080142 www.24chasa.bg

45-годишната Винъс Уилямс отпадна на старта и в Хобарт

988
Винъс Уилямс Кадър : youtube

Американката Винъс Уилямс загуби с 4:6, 3:6 от Татяна Мария в първия кръг на турнира по тенис в Хобарт, по-малко от седмица преди участието си на fткритото първенство на Австралия.

45-годишната Уилямс получи "уайлд кард" за първия турнир от "Големият шлем" (носителка е на 7 титли от него) за годината.

Тя получи покана за участие и в Хобарт, където загуби от шестата поставена германка Мария в мач, продължил почти час и половина.

Уилямс отстъпи и на старта в Оукланд (Нова Зеландия) миналата седмица.

Винъс Уилямс Кадър : youtube

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново