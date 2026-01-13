45-годишната Винъс Уилямс отпадна на старта и в Хобарт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американката Винъс Уилямс загуби с 4:6, 3:6 от Татяна Мария в първия кръг на турнира по тенис в Хобарт, по-малко от седмица преди участието си на fткритото първенство на Австралия.

45-годишната Уилямс получи "уайлд кард" за първия турнир от "Големият шлем" (носителка е на 7 титли от него) за годината.

Тя получи покана за участие и в Хобарт, където загуби от шестата поставена германка Мария в мач, продължил почти час и половина.

Уилямс отстъпи и на старта в Оукланд (Нова Зеландия) миналата седмица.