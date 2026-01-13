ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Италия ще връщат пари от пътните такси, ако има ...

Шаби Алонсо на сбогуване с "Реал": Горд съм, че направих всичко възможно

Шаби Алонсо Снимка: Ройтерс

Шаби Алонсо публикува пост в социалните мрежи след уволнението си като старши треньор на "Реал" (Мадрид). Бившият халф на гранда и европейски и световен шампион с Испания прекара на поста 232 дни. Загубата от "Барселона" във финала за суперкупата бе последният му мач начело на "белият балет".

„Този ​​професионален етап приключи и нещата не се развиха така, както искахме. Да работя като треньор на Реал Мадрид беше чест и голяма отговорност. Благодаря на клуба, играчите и най-вече на феновете за доверието и подкрепата им. Тръгвам си с уважение, благодарност и гордост, че направих всичко възможно", написа Алонсо в социалните мрежи.

Алонсо записа начело на "Реал" 34 мача с 24 победи, 4 равенства и 6 загуби.

