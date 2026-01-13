Ясни са националките до 18 г. за европейската квалификация в София

Националният отбор на България за волейболистки под 18 години започва битката за класиране на Европейското първенство през 2026 година в Латвия и Литва с участие в първата зонална квалификация, на която домакин е София. Турнирът е разделен в две групи. В нашата група А са отборите на Косово, Черна гора и Гърция, а в група Б - тимовете на Румъния, Турция и Сърбия.
Квалификацията ще се проведе от 13 до 17 януари, като финалът е насрочен за 17 януари, а полуфиналите ще се изиграят на 16 януари. Всички двубои ще се проведат в столичната зала „Христо Ботев". Първият мач на националния ни отбор е днес от 17:30 ч. срещу Косово. На 14 и 15 януари от 17:30 ч. момичетата ни ще се изправят последователно срещу отборите на Черна гора и Гърция.
Ето и пълният състав на България, определен от селекционера Атанас Петров:
Разпределители:
Вяра Иванова - Марица
Ивайла Рикова - Левски
Либера:
Никол Стефанова – Левски
Емилия Колева – Левски
Централни блокировачи:
Дарина Нанева – Йединство (Сърбия)
Цветомира Велчева – Марица
Адриана Алексиева – Левски
Антония Станиславова – ЦСКА
Крайни нападатели:
Калина Венева – ЦПВК
Една Тодорова – Волда (Норвегия)
Ивана Петрова – ЦСКА
Катерина Попова – Марица
Сияна Гендузова – Марица
Петя Русинова – Марица