Ясни са националките до 18 г. за европейската квалификация в София

Националният отбор на България за волейболистки под 18 години започва битката за класиране на Европейското първенство през 2026 година в Латвия и Литва с участие в първата зонална квалификация, на която домакин е София. Турнирът е разделен в две групи. В нашата група А са отборите на Косово, Черна гора и Гърция, а в група Б - тимовете на Румъния, Турция и Сърбия.

Квалификацията ще се проведе от 13 до 17 януари, като финалът е насрочен за 17 януари, а полуфиналите ще се изиграят на 16 януари. Всички двубои ще се проведат в столичната зала „Христо Ботев". Първият мач на националния ни отбор е днес от 17:30 ч. срещу Косово. На 14 и 15 януари от 17:30 ч. момичетата ни ще се изправят последователно срещу отборите на Черна гора и Гърция.

Ето и пълният състав на България, определен от селекционера Атанас Петров:

Разпределители:

Вяра Иванова - Марица

Ивайла Рикова - Левски

Либера:

Никол Стефанова – Левски

Емилия Колева – Левски

Централни блокировачи:

Дарина Нанева – Йединство (Сърбия)

Цветомира Велчева – Марица

Адриана Алексиева – Левски

Антония Станиславова – ЦСКА

Крайни нападатели:

Калина Венева – ЦПВК

Една Тодорова – Волда (Норвегия)

Ивана Петрова – ЦСКА

Катерина Попова – Марица

Сияна Гендузова – Марица

Петя Русинова – Марица