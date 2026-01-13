"Левски" стартира 2026-а с нулево реми срещу предпоследния в Унгария

Лидерът у нас „Левски" стартира с нулево равенство подготвителния лагер в Белек. В турския курорт „сините" срещнаха в първата си контрола предпоследния (11-и) в унгарския елит „Ниредхаза".

Момчетата на испанския треньор Хулио Веласкес доминираха, но не стигнаха до гол. Следващата проверка на столичани е в събота срещу сръбския „Войводина".

„Левски" започна много силно контролата. Още във 2-ата минута Сангаре се измъкна отляво и стреля в далечния ъгъл, но топката мина покрай вратата. Минута по-късно Марин Петков премина бранител отдясно, след което подаде прострелно в наказателното поле. Там топката попадна в краката на Рилдо, който отблизо не можа да вкара. Сангаре също пробва да добави, но не успя.

Унгарците погледнаха за пръв път към вратата на „Левски" в 9-ата минута. Тогава Брайт Едомуони стреля опасно, но встрани от вратата на Светльо Вуцов. В 24-ата минута Майкон се пребори добре отляво и стреля много опасно, но в ръцете на стража на „Ниредхаза".

Като цяло обаче „Левски" продължи да бъде много по-настъпателният и опасен отбор и да атакува почти през цялото време. В 30-ата минута „синият" щаб бе стресиран от травма, която получи Оливер Камдем и се наложи да излезе. Той бе заменен от Никола Серафимовски.

На почивката Хулио Веласкес направи доста промени. Това обаче не промени факта, че „Левски" бе по-активният отбор. В 53-ата минута Сангаре се измъкна и стреля опасно в близкия ъгъл, но без резултат. В 68-ата минута Сангаре създаде нова добра ситуация отляво, като изведе Рилдо, но ударът на бразилеца бе твърде слаб.

Бразилският плеймейкър бе първоначално сменен на полувремето, но после се наложи отново да влезе в игра, заменяйки Радослав Кирилов. В 73-ата минута унгарците имаха ситуация, но удар на техен играч мина над гредата. В 83-ата минута Петков стреля опасно от дистанция, но без резултат. Като цяло в тези минути головите ситуации бяха много малко. Така „Левски" и „Ниредхаза" завършиха при нулево равенство.

Състав на "сините":

92. Светослав Вуцов (46 – 78. Луков), 71. Оливер Камдем (30 – 31. Серафимов), 50. Кристиан Димитров (46 – 18. Търдин), 4. Кристиан Макун (64 – 21. Алдаир) , 3. Майкон (46 – 7. Лима), 10. Асен Митков (46 – 8. Охене) , 47. Акрам Бурас (46 – 70. Костадинов), 37. Рилдо (46 – 22. Сула), 88. Марин Петков (46 – 95. Фабиен), 99. Радослав Кирилов (64 – 37. Рилдо), 12. Мустафа Сангаре (76 – 88. Марин Петков)