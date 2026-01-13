Веласкес: Рупанов напусна лагера на "Левски"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че контролата с унгарския „Ниредхаза" (първа за тима на лагера в Турция) е бил прекрасна тренировка за неговия тим. Той обаче остана притеснен за състоянието на Оливер Камдем, който получи травма през първата част на проверката.

„Най-лошото е, че се контузи Камдем. Във връзка с останалото в срещата още една тренировка с нас. Момчетата натрупаха игрови минути, което е важно на този етап. Днес се игра много трудно вследствие на вятъра. Теренът също бе много сух по същата причина. Но момчетата показаха добро отношение, постараха се в мача и още веднъж да повторя – натрупаха игрови минути", започна Веласкес.

„Днес беше много трудно. Доста ме затрудниха условията да покажем това, което искахме като модел и начин на игра. В крайна сметка това е част от играта и ситуацията. Евертон Бала получи контузия по време на тренировка преди няколко дни. Целият щаб бе уплашен, но всичко се размина с уплаха. В четвъртък или петък ще влезе в нормален ритъм с отбора", продължи треньорът.

„Борислав Рупанов (в Полша е за трансфер в "Гурник", Забже) напусна вчера лагера на отбора. Докато всичко не е официално, че имаме споразумение да подпише с друг отбор. Преди да продължа нататък искам да благодаря за отношение и усилията му от първия ден, в който е с нас. Искам да му пожелая всичко най-добро и много късмет . Със сигурност с излизането на Рупанов ще търсим друг вариант и клубът ще подпише с негов заместник", каза още Веласкес.

„На първо място искам да кажа, че съм доволен как работят всички момчета. Много добра работа се върши. Пазарът е динамичен, всичко може да се случи. В постоянен контакт съм с ръководството на клуба и както има напускащи вероятно ще има и пристигащи футболисти.

Както казах и преди да започнем подготовката, като минимум трябва да запазим нивото, на което сме, и ако е възможно да се подобрим. Но изключително важно е екосистемата, която има в съблекалнята и е изключително позитивна. Важно е да запазим това, което имаме в съблекалнята и относно футболната част какво може да се подобри", продължи Веласкес.