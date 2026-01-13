"Арда" привлече централен защитник

Днес договор с "Арда" подписа Мартин Паскалев. Това се случи след среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и самия играч. Двете страни сложиха подпис под договор за две години и половина.

Мартин Паскалев е роден на 25 декември 2001 г. в Свиленград. Той започва своята професионална кариера в "Локомотив" Пловдив, където играе от 2018 до 2025г., след което е продаден на босненския ФК "Сараево", от където се присъединява към "Арда". Мартин Паскалев е висок 186 см и играе на поста централен защитник.

Ръководството на ПФК "Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават на Мартин Паскалев много успехи с фланелката на "Арда".