"Пирин" назначи за треньор брат на шеф в ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втородивизионният "Пирин" има нов старши треньор. Начело на благоевградчани застава Манол Занев, който поема отбора в ключов момент за клуба. Той ще има ясната задача да внесе стабилност, професионална атмосфера и последователност.

Манол е брат на бившия национал и настоящ координатор между различните отбори в ЦСКА Петър Занев.

Манол Занев е добре познато име в Благоевград и за футболния клуб. През годините той е бил част от треньорските екипи в различни формации на "Пирин", а назначението му е логична стъпка в посока доверие към специалист, който познава отлично средата, философията и играчите.

В екипа на новия старши треньор влизат:

Велко Георгиев – помощник-треньор. Той се присъединява към щаба и ще бъде ключова фигура в ежедневната организация на тренировъчния процес, като ще подпомага изграждането на ясна игрова структура и дисциплина в отбора.

Мирослав Митев – треньор на вратарите. Митев остава в щаба и продължава последователната си работа с вратарския пост на мъжкия тим. Неговият професионализъм и отличното познаване на състезателите гарантират приемственост и високо ниво на подготовка.

Артьом Филимонов – кондиционен треньор, който ще отговаря за физическата подготовка, издръжливостта и общата кондиция на играчите.

„Ръководството на ФК "Пирин" застава категорично зад новия треньорски екип. Отборът трябва да запази своята идентичност и да работи целенасочено и последователно, а в бъдеще, след като изградим нужната стабилност и основа, крайната цел е класиране в Първа професионална лига", написаха от "Пирин".

"Пирин" стартира зимната си подготовка на 12 януари. В рамките на подготвителния период са договорени пет контролни срещи:

• 23.01 – Струмска слава – Рилци (Благоевград)

• 27.01 – Беласица – Петрич

• 30.01 – ЦСКА II – Рилци (Благоевград)

• 07.02 – Миньор – Рилци (Благоевград)

• 14.02 – ЦСКА III – стадион „Христо Ботев"