ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Италия ще връщат пари от пътните такси, ако има ...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22083456 www.24chasa.bg

Голям шампион идва у нас за обиколката на Италия

1444
Йонас Вингегор Илюстрация: Eurosport

Датският колоездач Йонас Вингегор обяви, че тази година ще се състезава на обиколките на Италия през май и на Франция през юли. Двукратният победител в "Тур дьо Франс" и шампион в последното издание на испанската "Вуелта" разкри плановете си в Нусия (Исп), където е на тренировъчен лагер с отбора си. 

Така Вингегор ще участва за първи път в "Джирото", което ще започне в България на 8 май.

"Вече съм печелил във Франция и Испания, това изигра роля за моето решение. Сега искам да направя същото и в Италия. Отдавна мисля да участвам на "Джирото". Ще ми хареса да добавя розовата фланелка към колекцията ми. Организаторите са направили супермаршрут, въпреки че е не е толкова взискателен като последните години", коментира 29-годишният датчанин. 

Йонас Вингегор Илюстрация: Eurosport

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново