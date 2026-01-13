Голям шампион идва у нас за обиколката на Италия

Датският колоездач Йонас Вингегор обяви, че тази година ще се състезава на обиколките на Италия през май и на Франция през юли. Двукратният победител в "Тур дьо Франс" и шампион в последното издание на испанската "Вуелта" разкри плановете си в Нусия (Исп), където е на тренировъчен лагер с отбора си.

Така Вингегор ще участва за първи път в "Джирото", което ще започне в България на 8 май.

"Вече съм печелил във Франция и Испания, това изигра роля за моето решение. Сега искам да направя същото и в Италия. Отдавна мисля да участвам на "Джирото". Ще ми хареса да добавя розовата фланелка към колекцията ми. Организаторите са направили супермаршрут, въпреки че е не е толкова взискателен като последните години", коментира 29-годишният датчанин.