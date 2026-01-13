ЦСКА стартира контролите утре срещу тима на двама български национали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Станаха ясни началните часове и локациите на контролните мачове на ЦСКА по време на подготвителния лагер в Анталия.

Утре (14 януари) от 16:30 ч. българско време (17:30 местно) „червените" стартират проверките срещу полския елитен тим Корона Киелце, за който играят националите Виктор Попов и Владимир Николов, на терена на комплекс „Титаник Лара 1".

На 17 януари (събота) от 15:30 ч. българско време (16:30 местно) тимът ни ще премери сили с чешкия Млада Болеслав, като двубоят ще се състои във футболния комплекс на хотел „Корнелия Даймънд".

4 дни по-късно – на 21 януари от 16:00 ч. българско време ЦСКА ще срещне лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси на терена на „Титаник Мардан 2", а последната проверка ще протиповопостави „армейците" на сръбския елитен Нови Пазар. Мачът ще се играе на 23 януари от 16:00 ч. българско време в комплекс „Титаник Лара 1".

Контролите в Анталия:

- ЦСКА – Корона Киелце (Пол)

14 януари, 16:30 ч. (БГ време)

Място: Titanic Lara 1

- ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)

17 януари, 15:30 ч. (БГ време)

Място: Cornelia Stadium

- ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)

21 януари, 16:00 ч. (БГ време)

Място: Titanic Mardan 2

- ЦСКА – Нови Пазар (Сър)

23 януари, 16:00 ч. (БГ време)

Място: Titanic Lara 1