Националките до 18 г. с бърза победа над Косово за старт на европейската квалификация в София

Националният отбор на България по волейбол за жени под 18 години започна с победа участието си в квалификациите за Европейското първенство през 2026 година. Българките, водени от треньора Атанас Петров, спечелиха лесно срещу Косово с 3:0 (25:10, 25:16, 25:11) в зала "Христо Ботев" за само 61 минути.

Калина Венева реализира 19 точки в полза на България, а нейната съотборничка Една Тодорова добави още 8 точки.

Ера Байрамалю се отличи със 7 точки за Косово.

В утрешния ден от 17,30 ч. България излиза във втория си мач от група "А+ на квалификационния турнир за Евро 2026. Съперник ще бъде отборът на Черна гора, който по-рано през деня надигра Гърция с 3:2.

Само победителят в квалификацията получава директна квота за европейското