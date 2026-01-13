Огромен успех на Кръшняк с 2-о място в световната купа по сноуборд и олимпийска квота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Кръшняк постигна нов огромен успех за българския сноуборд.

В кръга преди този в Банско през уикенда, който се проведе Бад Гащайн (Австрия), 21-годишният ни национал за първи път в кариерата си се качи на подиум, заемайки второ място в паралелния слалом.

Във финала Кръшняк допусна грешка малко след тръгването си и отстъпи пред италианеца Маурицио Бормолини.

До днес най-доброто класиране на Александър в световната купа бе 10-о място в паралелния слалом в Давос на 20 декември миналата година.

След като завърши 13-и в квалификации, Кръшняк първо се справи в осминафиналите с легендата Андреас Промерегер (австриецът има 31 победи за световната купа).

В четвъртфиналите българинът победи италианеца Аарон Марч, който не завърши. В полуфиналите пък бе по-бърз от германеца Щефан Баумайстер.

След това чудесно представяне Кръшняк взе олимпийска квота за Милано и Кортина, каквато имат Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова.

При жените в Бад Гащайн днес тя отпадна на осминафиналите срещу Цубаки Мики и зае 10-о място в крайното класиране.

Утре е отборната надпревара с участието на Малена и Тервел. След това предстоят и стартовете в Банско на 17 и 18 януари. В тях ще участват 127 състезатели от 20 държави, сред които всички най-големи звезди в паралелните дисциплини.