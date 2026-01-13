“Монтана” №1 по трансфери, изпревари ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Закъсалият “Монтана” изпревари ЦСКА по трансфери и е №1 в елитната ни група, след като представи накуп цели четири нови попълнения, като така общият брой стана 7. "Червените" са 6.

Най-интересното име е това на испанеца Давид Кармона, който има мачове в Ла Лига за “Севиля” и дори е играл в младежкия национален отбор на Испания.

Другите трима са още двама централни защитници - Жоржинзо Суаред, който е от Нидерландия, и Албин Линер от Швеция. Единствено лявото крило Умаро Балде, който е юноша на “Спортинг” (Лисабон) е с договор за 1,5 г.

Преди тях бяха привлечени Ивайло Мирчев, Ангелос Цингарас от Гърция и нигерийският тийнейджър Кинтли Матю.

