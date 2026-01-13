ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джъд Лоу, Никол Кидман, Джейми Лий Къртис - в най-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22084825 www.24chasa.bg

“Монтана” №1 по трансфери, изпревари ЦСКА

2780

Закъсалият “Монтана” изпревари ЦСКА по трансфери и е №1 в елитната ни група, след като представи накуп цели четири нови попълнения, като така общият брой стана 7. "Червените" са 6.

Най-интересното име е това на испанеца Давид Кармона, който има мачове в Ла Лига за “Севиля” и дори е играл в младежкия национален отбор на Испания.

Другите трима са още двама централни защитници - Жоржинзо Суаред, който е от Нидерландия, и Албин Линер от Швеция. Единствено лявото крило Умаро Балде, който е юноша на “Спортинг” (Лисабон) е с договор за 1,5 г.

Преди тях бяха привлечени Ивайло Мирчев, Ангелос Цингарас от Гърция и нигерийският тийнейджър Кинтли Матю.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново