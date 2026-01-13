ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка пак е №2 в световната ранглиста на сабя

Йоана Илиева Снимка: facebook.com/bulfencing/

Йоана Илиева отново се изкачи до номер 2 в световната ранглиста на сабя на Международната федерация по фехтовка.

Състезателката на "Свечников" приключи 2025 година под номер 3, след водачката Мисаки Емура от Япония и втората Сара Нуча от Франция.

След силното си представяне за Гран При на Тунис миналата седмица и пето място в крайното класиране българката натрупа 186 000 точки и отново е по петите на лидерката в ранглистата Емура, която е с 205 000 точки.

Трета вече е Нуча със 179 000 точки.

Следващото състезание за най-добрите сабльорки в света е в Солт Лейк Сити (САЩ) от 22 до 24 януари.

