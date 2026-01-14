Шифрин с победа №107 за световната купа

Мегазвездата Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау (Австрия) от световната купа по ски алпийски дисциплини. Петкратната носителка на големия кристален глобус водеше след първия манш и завърши с време 1:50.52 минути (56.22 и 54.30 секунди).
30-годишната американка изпревари с 0.41 секунди своята сънародничка Паула Молцан, която остана на втора позиция. Трета се нареди представителката на домакините Катарина Трупе. Тя е на 0.65 секунди зад Шифри.
Американската състезателка има общо 107 победи за Световната купа, 70 в слалома и подобри двата рекорда, които са нейно притежание. Шифрин вече има 6 победи в 7 слалома през настоящия сезон до момента, постигайки шести успех в участията си във Флахау.