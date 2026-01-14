Шифрин с победа №107 за световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мегазвездата Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау (Австрия) от световната купа по ски алпийски дисциплини. Петкратната носителка на големия кристален глобус водеше след първия манш и завърши с време 1:50.52 минути (56.22 и 54.30 секунди).

30-годишната американка изпревари с 0.41 секунди своята сънародничка Паула Молцан, която остана на втора позиция. Трета се нареди представителката на домакините Катарина Трупе. Тя е на 0.65 секунди зад Шифри.

Американската състезателка има общо 107 победи за Световната купа, 70 в слалома и подобри двата рекорда, които са нейно притежание. Шифрин вече има 6 победи в 7 слалома през настоящия сезон до момента, постигайки шести успех в участията си във Флахау.