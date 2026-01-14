ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джъд Лоу, Никол Кидман, Джейми Лий Къртис - в най-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22085032 www.24chasa.bg

Шифрин с победа №107 за световната купа

2136
Микаела Шифрин Снимка: Ройтерс

Мегазвездата Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау (Австрия) от световната купа по ски алпийски дисциплини. Петкратната носителка на големия кристален глобус водеше след първия манш и завърши с време 1:50.52 минути (56.22 и 54.30 секунди).

30-годишната американка изпревари с 0.41 секунди своята сънародничка Паула Молцан, която остана на втора позиция. Трета се нареди представителката на домакините Катарина Трупе. Тя е на 0.65 секунди зад Шифри.

Американската състезателка има общо 107 победи за Световната купа, 70 в слалома и подобри двата рекорда, които са нейно притежание. Шифрин вече има 6 победи в 7 слалома през настоящия сезон до момента, постигайки шести успех в участията си във Флахау.

Микаела Шифрин Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново