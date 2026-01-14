ЦСКА затваря чашата на “Армията”

ЦСКА приключи с външната обвивка със стоманена конструкция на стадион “Българска армия” и до дни започва монтирането и на неговата фасада. Тя е малко по-различна от останалите, като централната част ще е заета от емблемата на клуба, а около нея ще има прозоречни елементи. Секторът е единственият, който бе построен като отделна сграда, докато останалите са с готови елементи.

Студеното време леко забавя строителството, но са започнати някои довършителни работи във вътрешността на секторите. Монтират се и противопожарни врати, се вижда от поредния полет на дрон над стадиона.

Реконструкцията на стадиона върви доста сериозно, като амбицията е да се приключи до началото на следващото първенство. Някои от боксовете на сектор “А”, които са на две нива, вече са капарирани от нетърпеливи фенове.

Новото попълнение Лео Перейра в интервю за клубния сайт обеща да даде всичко от себе си за ЦСКА. Той бил приет доста радушно от целия отбор, но най-близък бил с Давид Пастор и Алехандро Мартино.

Лео имал трудно детство и чрез футбола успял да се измъкне от бедността. Заради това приема трансфера си като награда за усилията си на терена.

