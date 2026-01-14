Мбапе опитал да спаси Алонсо в "Реал" (М)

Килиан Мбапе се е опитал да спаси работата на треньора Шаби Алонсо в "Реал" (Мадрид). Информацията е на вестник "Екип".

Испанският наставник се раздели с клуба в деня след загубата 2:3 от "Барселона" в спор за суперкупата. В информацията на "Екип" се отбелязва, че отношенията между Алонсо и Мбапе са били отлични още от самото начало.

Шаби Алонсо е казал на шефовете на 15-кратния клубен шампион на Европа, че те не трябва да дават толкова много власт на футболистите. Специалистът е останал изненадан, че клубът винаги е заемал страната на играчите, а не на треньора.

"Ще те запомня като треньор, който имаше ясни идеи и знаеше много за футбола. Беше удоволствие да се уча от теб. Благодаря ти, че ми се довери от първия ден", е посланието на Мбапе към Алонсо.

Мадридчани ще бъдат водени от Алваро Арбелоа.