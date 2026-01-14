Лос Анджелис ще открие жребия за билети за Олимпийските игри през 2028 г.

Спортните фенове ще могат да се регистрират от сряда, за да имат шанс да присъстват на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. - с билети, чиято цена започва от 28 долара.

Регистрацията започва в 07:00 местно време (15:00 GMT), за да могат феновете да участват в жребий за билети за всички събития, които ще се проведат по време на Игрите. Регистрацията ще остане отворена до средата на март.

Ако бъдат избрани, феновете ще бъдат уведомени по имейл и ще им бъде даден период от време, в който да закупят билетите през април. Един милион от тези билети ще се продават за 28 долара, а около една трета от тях ще струват по-малко от 100 долара.

Обявлението за достъпни цени на билетите идва, след като цените на билетите за Световното първенство по футбол за мъже през 2026 г. - което също ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико - бяха подложени на критики от страна на обществеността.

Билетите за Олимпийските игри в Париж през 2024 г. започнаха от 27,95 долара.

Специална възможност за ранно закупуване ще бъде отворена и за жителите на района на Лос Анджелис и Оклахома Сити.

2028 г. ще бъде първият път, когато Олимпийските игри ще се проведат в САЩ от Игрите в Атланта през 1996 г. Лос Анджелис е бил два пъти домакин на Олимпийските игри – през 1932 и 1984 г. – и планира да използва вече изградената си инфраструктура за провеждането на Игрите.

Организаторите на събитието, заедно със стотици олимпийци и параолимпийци, се събраха във вторник в LA Memorial Coliseum за церемониално запалване на олимпийския огън преди началото на регистрацията за билети.

Колизеумът беше домакин на събития и при предишните две Олимпиади, проведени в Лос Анджелис, и ще бъде съдомакин на церемонията по откриването, както и на лекоатлетическите състезания през 2028 г.

Организаторите на събитието във вторник обясниха как ще функционира продажбата на билети.

След като се регистрират – с име, имейл и пощенски код – феновете ще бъдат включени в жребий за времеви слотове за закупуване на билети през април. Колкото по-ранен слот получи даден фен, толкова по-големи са шансовете му да си осигури билети – тъй като получаването на времеви слот не гарантира, че ще има билети, когато слотът бъде отворен.

Първата серия билети ще бъде в продажба от 9 до 19 април. Входните билети за церемониите по откриването и закриването на Игрите ще бъдат сред предлаганите билети.

Повечето от Игрите ще се проведат в Лос Анджелис и Южна Калифорния, но кану и софтбол ще се проведат в Оклахома.

Шефът на LA28 Алисън Кац-Мейфилд нарече процеса на случайно теглене на билети „най-справедливият начин да се гарантира, че най-голям брой хора ще имат достъп до билети и че никой няма да бъде облагодетелстван или ощетен".

„Независимо кога се регистрирате, дали сте първи или последен, имате еднакви шансове", добави тя.

Регистрацията за билети ще бъде отворена до 18 март и няма предимство да се регистрирате по-рано.