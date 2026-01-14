"Левски" плати откупната клаузата на "Ботев" за звездата на тима, пловдивчани не признават плащането

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Пловдив) излезе с нова позиция по казуса около Армстронг Око-Флекс. Във вторник пловдивският клуб алармира, че Левски е предприел неправомерни действия по привличането на футболиста.

Ето какво написаха от "Ботев":

"Във връзка с публичните спекулации около футболиста Армстронг Око-Флекс, ПФК "Ботев" (Пловдив) счита за необходимо да изрази своята позиция ясно и категорично.

ПФК "Ботев" (Пловдив) потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от ПФК "Левски", с основание „по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс".

Към настоящия момент ПФК "Ботев" (Пловдив) не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

Поведението на "Левски" в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;

директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;

превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт.

Подобни действия не само противоречат на утвърдените принципи на коректност между футболните клубове, но и подкопават доверието в правилата, по които следва да функционира българският футбол.

ПФК "Ботев" (Пловдив) вече е сезирал Българския футболен съюз и ще използва всички предвидени от правилата механизми за защита на своите права, включително и пред международните институции, ако това се наложи.

До окончателното разрешаване на случая договорът на футболиста остава в сила. Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата.

ПФК "Ботев" (Пловдив) ще продължи да отстоява принципите на законност, прозрачност и уважение, както в защита на собствения си интерес, така и в интерес на българския футбол."