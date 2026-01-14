Винисиус, Валверде и Белингам изгонили Алонсо от "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима водещи футболисти на "Реал" (Мадрид) са били против треньора Шаби Алонсо, съобщава ESPN. Винисиус, Федерико Валверде и Джуд Белингам не са били съгласни с методите на работа на специалиста, който бе уволнен в понеделник, явно с активното им участие.

Несъгласието на Белингам с Алонсо е станало публично през последните седмици, въпреки че английският национал е отричал многократно пред медиите за проблеми в съблекалнята.

Шаби Алонсо е заявил пред клубното ръководство, че футболистите на "белите" получават прекалено много власт, а специалистът е останал изненадан от това. Клубът от своя страна винаги е бил на страната на играчите при неразбирателство с треньора.

Килиан Мбапе е бил на страната на Алонсо, но явно думата на другите е натежала повече.