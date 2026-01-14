Денислава Глушкова взе българско дерби в Анталия

Българката Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.
Поставена под номер 8 Глушкова стартира с успех срещу преминалата през квалификациите друга наша състезателка Мелис Расим с 3:6, 6:3, 6:3 след два часа и половина игра.
22-годишната софиянка започна лошо и взе само един от първите шест гейма, с което загуби откриващия сет, но във втората част реализира два безответни пробива, за да изравни, а след това в решаващата трета тя пропиля ранен брейк аванс, но след това направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира в българското дерби.
Така за място на четвъртфиналите Глушкова ще играе утре срещу Бианка Барбулеску (Румъния).
Друга българка - 18-годишната Росица Денчева, вчера преодоля първия кръг поединично.
В надпреварата на двойки Мелис Расим и Беатрис Спасова ще стартират по-късно днес срещу представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан.