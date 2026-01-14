ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж задигна кола от Паничерево, изостави я и потро...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22088335 www.24chasa.bg

Денислава Глушкова взе българско дерби в Анталия

1404
Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Българката Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставена под номер 8 Глушкова стартира с успех срещу преминалата през квалификациите друга наша състезателка Мелис Расим с 3:6, 6:3, 6:3 след два часа и половина игра.

22-годишната софиянка започна лошо и взе само един от първите шест гейма, с което загуби откриващия сет, но във втората част реализира два безответни пробива, за да изравни, а след това в решаващата трета тя пропиля ранен брейк аванс, но след това направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира в българското дерби.

Така за място на четвъртфиналите Глушкова ще играе утре срещу Бианка Барбулеску (Румъния).

Друга българка - 18-годишната Росица Денчева, вчера преодоля първия кръг поединично.

В надпреварата на двойки Мелис Расим и Беатрис Спасова ще стартират по-късно днес срещу представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан.

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание