Радо Янков: Керванът вече гази към Банско, елате да ни подкрепите!

Най-успешният ни сноубордист в историята Радослав Янков призова за подкрепа в Банско, където през уикенда ще се състоят 2 паралелни гиганти слалома за световната купа.
Чепеларецът не пропусна да поздрави Александър Кръшнияк за първия му подиум - второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Ав) снощи.
"Първо време на квалификация №1 в Бад Гащайн, падане във втората снощи.
Поздравления за Александър Кръшняк.
Керванът вече гази към Банско този уикенд. Както се казва по това време на годината – да видим как са керемидите!
Елате да ни подкрепите!", написа Янков във фейсбук.
В Банско ще карат всичките ни най-добри сноубордисти.