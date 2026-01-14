Радо Янков: Керванът вече гази към Банско, елате да ни подкрепите!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-успешният ни сноубордист в историята Радослав Янков призова за подкрепа в Банско, където през уикенда ще се състоят 2 паралелни гиганти слалома за световната купа.

Чепеларецът не пропусна да поздрави Александър Кръшнияк за първия му подиум - второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Ав) снощи.

"Първо време на квалификация №1 в Бад Гащайн, падане във втората снощи.

Поздравления за Александър Кръшняк.

Керванът вече гази към Банско този уикенд. Както се казва по това време на годината – да видим как са керемидите!

Елате да ни подкрепите!", написа Янков във фейсбук.

В Банско ще карат всичките ни най-добри сноубордисти.