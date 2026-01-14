ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж задигна кола от Паничерево, изостави я и потро...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22088369 www.24chasa.bg

Радо Янков: Керванът вече гази към Банско, елате да ни подкрепите!

3740
Радослав Янков Снимка: Startphoto.bg

Най-успешният ни сноубордист в историята Радослав Янков призова за подкрепа в Банско, където през уикенда ще се състоят 2 паралелни гиганти слалома за световната купа.

Чепеларецът не пропусна да поздрави Александър Кръшнияк за първия му подиум - второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Ав) снощи.

"Първо време на квалификация №1 в Бад Гащайн, падане във втората снощи.

Поздравления за Александър Кръшняк.

Керванът вече гази към Банско този уикенд. Както се казва по това време на годината – да видим как са керемидите!

Елате да ни подкрепите!", написа Янков във фейсбук.

В Банско ще карат всичките ни най-добри сноубордисти.

Радослав Янков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание