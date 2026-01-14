Григор Димитров в топ 20 на вечна класация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поредният турнир от “Големият шлем” в тениса започва след няколко дни в Австралия и това отново е повод за проверка на някои класации.

В основната схема при мъжете ще участва Григор Димитров. Бившият №3 в света Димитров е в топ 20 сред активните състезатели според процента си на спечелени мачове (от поне 50 изиграни) в турнирите от “Големият шлем” - с 62,9% от 159 срещи той заема 18-ото място.

Начело съвсем очаквано е рекордьорът по титли Новак Джокович с 87,8% от 452 мача). Следват Карлос Алкарас (86,6%/97), Яник Синер (81,3%/107), Александър Зверев (74,3%/152), Данил Медведев (73%/122), Марин Чилич (70,1%/201), Андрей Рубльов (69,5%/105), Кей Нишикори (69,3%/150), Стан Вавринка (69%/229), Матео Беретини (68,5%/73), Карен Хачанов (67,6%/105), Стефанос Циципас (67%/100), Гаел Монфис (66%/197), Алекс де Минор (65,6%/93), Каспер Рууд (64,5%/76), Томи Пол (63,8%/69) и Тейлър Фриц (63,4%/101).

Димитров заема трето място и по победи на турнири в Австралия след 2016 г. с общо 53. И тук №1 е Джокович (66), а втори след титлата си в Бризбейн от неделя е Медведев с 54.