Официално - Росен Божинов е най-скъпият защитник в историята на България

Българският защитник Росен Божинов финализира трансфера си в италианския елитен отбор "Пиза".

Националът премина медицински прегледи в началото на седмицата и днес парафира договор с клуба до юни 2030 година, съобщиха италианските медии.

Според информации Пиза ще заплати 5 милиона евро и бонуси на досегашния клуб на играча - "Антверп". Това значи, че бранителят се превръща в най-защитник на България, тъй като никой друг на неговия пост нашенец не е продаван за такава сума досега.

Белгийският клуб също така запазва 10 процента от евентуален следващ трансфер на Божинов.

Росен Божинов, който на 23 януари ще навърши 21 години, беше привлечен в белгийския клуб преди 18 месеца от ЦСКА 1948 срещу 500 хиляди евро. Бранителят, който има три мача за националния отбор на България, е твърд титуляр в състава на "Антверп" през този сезон със 17 мача и 1 гол.

Новият тим на българина е последен в серия "А" с 13 точки от 20 мача

