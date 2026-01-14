ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аматьор от Сидни спечели 1 милион австралийски долара в "Голям шлем" за 1 точка

Аматьор от Сидни стана шампион още преди началото на откритото на Австралия.

Джордан Смит спечели голямата премия от 1 милион австралийски долара от демонстративния турнир, в който всеки мач бе от една точка. Професионалистите имаха възможност само за един сервис, а любителите - по два като в нормален двубой. Правото на начален удар се определи от играта "Камък, ножица, хартия". 

В схемата в Мелбърн се включиха звезди като Карлос Алкарас, Яник Синер, Александър Зверев, Данил Медведев, Ник Кириос, Андрей Рубльов, Феликс Оже-Алиасим, Александър Бублик, Ига Швьонтек, Елена Рибакина. Аматьорите бяха определени след квалилификация между шампионите на отделните щати в Австралия.

Смит от Нов Южен Уелс отстрани носителя на титлите от Australian Open и "Уимбълдън" Синер, а на финала се наложи над Джоана Гарланд от Тайван - професионалистка, която е №117 в света и победи Зверев и Кириос. До момента тя е спечелила малко над $ 400 000 от наградни фондове. 

Шампионът разкри, че с парите ще покрие част от разходите за нова къща.  

