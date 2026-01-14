Фейгин с №23 на европейското в конкуренцията на 38 дами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българката състезателка Александра Фейгин ще бъде с 23-и стартов номер за кратката програма на жените на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Великобритания).

Състезанието при дамите започва в 19,00 часа българско време днес и ще се излъчва и по Евроспорт. За участие са записани 38 дами, като първите 24 от кратката програма се класират за волната.

Миналата година Фейгин завърши 14-а на първенството на Стария континент. За нея това е седмо участие на такъв форум.Нейната програма за сезона вече е напълно завършена, а наскоро тя бе на лагер при хореографа си Беноа Ришо в Грузия за уточняване на последните детайли.

Кратката програма на мъжете, в която ще играе националът Александър Златков, е в четвъртък от 15q10 часа.