"Ботев" (Пд) купи бразилско крило с гол срещу "Лудогорец"

"Ботев" (Пд) подсили нападението си с Педро Игор. „Жълто-черните" заплатиха трансферна сума на "Динамо" (Минск) за правата на играча, обявиха от "жълто-черния" клуб.

23-годишният флангови състезател се присъедини към тренировъчния процес на „канарчетата" в средата на миналата седмица, а днес парафира дългосрочен контракт.

Педро Игор е роден на 27 март 2002 година във "Форталеза" (Бразилия). Юношеската му и младежка кариера преминава изцяло в отбори в родината му.

През пролетта на 2024 година е привлечен в "Динамо", където изиграва общо 38 мача. Още в първия си сезон става шампион на Беларус.

През настоящата кампания Педро Игор взе участие в 2-та мача на "Динамо" срещу "Лудогорец" в квалификациите в Шампионска лига, като в единия двубой реализира попадение.