ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж задигна кола от Паничерево, изостави я и потро...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22089223 www.24chasa.bg

"Ботев" (Пд) купи бразилско крило с гол срещу "Лудогорец"

1812
Педро Игор Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пд) подсили нападението си с Педро Игор. „Жълто-черните" заплатиха трансферна сума на "Динамо" (Минск) за правата на играча, обявиха от "жълто-черния" клуб.

23-годишният флангови състезател се присъедини към тренировъчния процес на „канарчетата" в средата на миналата седмица, а днес парафира дългосрочен контракт.

Педро Игор е роден на 27 март 2002 година във "Форталеза" (Бразилия). Юношеската му и младежка кариера преминава изцяло в отбори в родината му.

През пролетта на 2024 година е привлечен в "Динамо", където изиграва общо 38 мача. Още в първия си сезон става шампион на Беларус.

През настоящата кампания Педро Игор взе участие в 2-та мача на "Динамо" срещу "Лудогорец" в квалификациите в Шампионска лига, като в единия двубой реализира попадение.

Педро Игор Снимка: "Ботев" (Пд)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание