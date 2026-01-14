Кръшняк за второто си място в световната купа: Всичко беше като на филм

Александър Кръшняк, който снощи постигна най-добро си класиране в старт от световната купа по алпийски сноуборд с второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия) коментира успеха.

"Чувствам се много добре. След 10-ото ми място в Давос си повярвах, че мога пак да повторя това добро представяне и пак да вляза в елиминациите. В тях вчера карах много мотивирано, изправих се срещу живи легенди в спорта, победих ги и всичко беше като на филм. Накрая на награждаването не можех да повярвам, че това ми се случва. Много съм благодарен на екипа, който ме подкрепяше при цялото това преживяване - на старта, на финала.

За мен беше голяма чест да се изправя срещу великите имена в спорта. Аз взимам пример от тях от малък. Да ги бия това е сбъдната мечта за мен, но и един голям урок за мен да мога да карам с тях. Много съм радостен, че вчера успях да взема повече такива уроци", добави Кръшняк.

Той призова и зрителите да подкрепят българските сноубордисти по време на стартовете от световната купа в събота и в неделя в Банско.

"Не се колебайте да дойдете да ни подкрепите в Банско. Ще има хубава музика, хубава атмосфера, елате да ни подкрепите!", заяви 21-годишният Александър.