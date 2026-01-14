Треньорът на "Барса" изрази подкрепата си към уволнения от "Реал" Алонсо

Треньорът на "Барселона" Ханзи Флик коментира раздялата на Шаби Алонсо с "Реал" (Мадрид). Германският специалист изрази подкрепа към испанеца, който беше заменен от Алваро Арбелоа.

"Това е футбол и не е моя работа, но имам добри отношения с Шаби. Срещнахме се в Леверкузен и поддържаме връзка. Желая му всичко най-добро. Сигурен съм, че той и треньорският му щаб скоро ще имат страхотен проект. Просто трябва да продължим напред, но той е страхотен треньор и има светло бъдеще. Клубът и отборът трябва да вярват в треньора. Реал Мадрид направи това и то не зависи от Шаби. Работата на един треньор е много трудна. Имаме много отговорности, но в крайна сметка това е част от нашата работа и трябва да го приемем", заяви Флик, цитиран от Мундо Депортиво в сряда.

Миналата неделя "Барса" спечели драматично с 3:2 срещу "Реал" (Мадрид) във финала за суперкупата на Испания. Това беше последният мач на Алонсо начело на столичани.