Кузманов спаси 4 мачбола, но отпадна от британец в Глазгоу

2012
Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Глазгоу с награден фонд 56 700 евро. 

Поставеният под номер 4 в схемата българин отстъпи на Лиъм Броуди (Великобритания) с 6:7 (3), 7:6 (6), 6:2 за два часа и 47 минути.

Кузманов спаси 4 мачбола във втората част, изпращайки двубоя в решаващ сет, но в него не успя да остане конкурентен и приключи участието си в надпреварата.

32-годишният пловдивчанин все пак заработи 910 евро и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 263-ото място.

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

