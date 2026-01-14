Малена и Тервел Замфирови 5-и в квалификациите за отборното в Бад Гащайн, срещат САЩ в елиминациите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тимът на България в състав Малена и Тервел Замфирови премина с 5-о време квалификацията за отборното състезание от световната купа по алпийски сноуборд в Бад Гащайн (Австрия).

Сестрата и братът дадоха общо време от 54,79 секунди, като записаха 11-о време на синьото трасе и шесто на червеното.

Пред българския отбор останаха единствено вторият състав на Италия, който спечели квалификацията с 53,09 секунди, първият състав на Австрия (54,08 секунди), първият тим на Швейцария (54,53 секунди) и третият отбор на Италия (54,71 секунди).

В осминафиналите на състезанието България ще спори със САЩ I (Коди Уинтерс и Ирис Пфлум).