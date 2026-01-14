ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата влиза като акционер в търсенето на газ в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22090045 www.24chasa.bg

Малена и Тервел Замфирови 5-и в квалификациите за отборното в Бад Гащайн, срещат САЩ в елиминациите

2352
Тервел и Малена Замфирови СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Тимът на България в състав Малена и Тервел Замфирови премина с 5-о време квалификацията за отборното състезание от световната купа по алпийски сноуборд в Бад Гащайн (Австрия).

Сестрата и братът дадоха общо време от 54,79 секунди, като записаха 11-о време на синьото трасе и шесто на червеното.

Пред българския отбор останаха единствено вторият състав на Италия, който спечели квалификацията с 53,09 секунди, първият състав на Австрия (54,08 секунди), първият тим на Швейцария (54,53 секунди) и третият отбор на Италия (54,71 секунди).

В осминафиналите на състезанието България ще спори със САЩ I (Коди Уинтерс и Ирис Пфлум).

Тервел и Малена Замфирови СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега