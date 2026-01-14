Пред погледа на Кирил Домусчиев "Лудогорец" измъкна равенство срещу силни поляци

Собственикът на "Лудогорец" Кирил Домусчиев инспектира тима по време на лагера в Турция. Босът на разградчани изгледа равенството 2:2 с полския "Ракув".

За съперника точни през първата част бяха Йонатан Браут Брунес в 5-ата минута от дузпа и Марко Булат в 42-ата мин.

"Лудогорец" намали резултата в 79-ата мин, когато Текпетей бе точен от дузпа. По-малко от 60 секунди след това Станислав Иванов изравни.

Проверката бе последна за шампионите на България в Анталия. Другия четвъртък серийният първенец у нас гостува на шотландския гранд "Рейнджърс" в среща от същинската фаза на Лига Европа.

Преди дни разградчани биха 3:2 унгарския "Пакш" в първата си контрола от лагера.

"Четири отбора ще се борят за титлата - ние, "Левски", ЦСКА и ЦСКА 1948. Основните причини за по-лошото ни представяне през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Имаме някои позиции, на които искаме да се подсилим, но ние не взeмаме футболисти просто така за бройката. Първенството би трябвало не само с два, а с четири отбора да се намали бройката, но това е друга тема", каза собственикът на разградчани преди срещата.

Двубоят бе изгледан и от селекционера на България Александър Димитров, който е в Турция, за да следи изявите на евентуалните национали.