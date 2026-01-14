Откриха зала по таекуондо в 97 СУ "Братя Миладинови"

В присъствието на председателя на БФТ Слави Бинев, посланикът на Република Корея Донг бе Ким, зам.министърът на МВР Тони Тодоров, зам.министърът на младежта и спорта Петър Младенов, зам.министърът на образованието Петър Николов, Венцислав Игнатов председател на централен спортен полицейски клуб по таекуондо, представителя на Кукион за България Мастър Парк, директорката на 97 СУ "Братя Миладинови" Марияна Георгиева и други официални гости, бе открита зала по таекуондо в столичното 97 СУ "Братя Миладинови". Целта е залата да се превърне в център по таекуондо в район Люлин.

Идеята е таекуондо като обединител на всички бойни изкуства и спортове в България да влезе в училище чрез ученическите игри, като по този начин дава възможност на всички деца които тренират този спорт да имат възможност за изява. До края на учебната година, всички желаещи ученици от училището ще могат да тренират таекуондо напълно безплатно. Проектът "Млади приятели на полицията" е осъществен с помощта на БФТ и спортна Асоциация на МВР с цел повече деца да спортуват в залите.

"За първи път виждаме всички институции, които имат отношение към спорта да сме заедно на едно място. Спортът е социален феномен, който може да реши много проблеми на обществото, които чукат всеки ден на нашата врата, на всяка улица, на всяко училище. Спортът е най-голямата превенция да нямаме локали, да няма младежки банди по улиците. Ние трябва да направим всичко възможно от млади да превърнем тези хора в част от нашето общество и да създават нещо добро. Тази среща днес трябва да послужи като отправна точка за решенията на всички проблеми, които така или иначе съществуват", каза Слави Бинев.

"Аз, като горд родител на четири деца искам да кажа, че се чувствам прекрасно тук в тази обстановка. На вас скъпи деца, трябва да изрека думи, от които най-важното е да вземете необходимата поука, а по-възрастните да дадат своята оценка. Виждам ви, че сте облечени по спортни екипи и това е най-хубавото нещо, което трябва да се случва при младите. Както подчертахме превенцията е много важна, говорете със своите приятели, казвайте им, че тук се чувствате прекрасно. Спортувайки, вие задължително ще станете едни добри хора, с които обществото ни да се гордее. Този проект е отличен и се надявам заедно да го развиваме напред", сподели зам.министърът на МВР Тони Тодоров.